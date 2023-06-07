بلينكن: الولايات المتحدة لا تزال "منخرطة بعمق" في الشراكات مع دول الخليج

بلينكن يؤكّد أنّ الولايات المتحدة لا تزال "منخرطة بعمق" في الشراكات مع دول الخليج



أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمام مسؤولين ووزراء خليجيين في الرياض الأربعاء، أن بلاده لا تزال ملتزمة تجاه شركائها في منطقة الخليج، في خضمّ تغيّرات سريعة لمشهد التحالفات في الشرق الأوسط بدأ مع التقارب الأخير بين السعودية وإيران.



وقال بلينكن خلال اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض إن "الولايات المتحدة موجودة في هذه المنطقة لتقول إننا لا نزال منخرطين بعمق في الشراكة معكم جميعًا".