الفاتيكان: إنتهاء العملية الجراحية للبابا فرنسيس دون مضاعفات

الفاتيكان: إنتهاء العملية الجراحية للبابا فرنسيس دون مضاعفات

إنتهت العملية الجراحية التي أجريت للبابا فرنسيس لمعالجة فتق في البطن دون مضاعفات، حسبما أعلن الفاتيكان الأربعاء بعد ساعات على نقل الحبر الأعظم البالغ 86 عاما إلى مستشفى جيميلي في روما.



وقال المكتب الإعلامي للفاتيكان في بيان مقتضب نشر على منصة تلغرام: "إنتهت العملية، جرت دون مضاعفات واستمرت ثلاث ساعات".



