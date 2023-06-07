ماكرون يعلن إرسال "مساعدة لتلبية الحاجات العاجلة" لأوكرانيا بعد تدمير السد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إرسال "مساعدة لتلبية الحاجات العاجلة" لأوكرانيا "خلال الساعات القليلة المقبلة"، بعد تدمير سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في جنوب البلاد.



وكتب ماكرون على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "فرنسا تدين هذا العمل الشنيع الذي يعرض السكان للخطر"، مضيفا "أعربت للرئيس زيلينسكي عن تضامني مع شعبه بعد الهجوم على سد كاخوفكا".