الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
19
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
غربة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
19
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بايدن سيستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الإثنين المقبل
أخبار دولية
2023-06-07 | 14:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بايدن سيستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الإثنين المقبل
سيستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين المقبل الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ لإجراء محادثات في البيت الأبيض، قبل شهر من موعد قمة للتكتل الدفاعي ستبحث خصوصا ملف أوكرانيا، وفق المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان-بيار.
وأوضحت جان-بيار أن اللقاء مع ستولتنبرغ، الذي تنتهي ولايته في تشرين الأول، يرمي إلى التحضير للقمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في فيلنيوس والبحث في "دعم الحلفاء لأوكرانيا في مواجهة حرب عدوانية وحشية تشنها روسيا".
أخبار دولية
بايدن
حلف شمال الأطلسي
التالي
حجم التجارة بين روسيا والصين في أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا
قتيلان في اطلاق نار خلال حفل توزيع شهادات طلاب ثانوية في الولايات المتحدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-04
سوناك يسعى إلى علاقات "وثيقة وصريحة" مع بايدن
أخبار دولية
2023-06-04
سوناك يسعى إلى علاقات "وثيقة وصريحة" مع بايدن
0
أخبار دولية
2023-06-03
الصين تحذر من تحالفات "شبيهة بحلف شمال الأطلسي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
أخبار دولية
2023-06-03
الصين تحذر من تحالفات "شبيهة بحلف شمال الأطلسي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
0
آخر الأخبار
2023-06-03
البيت الأبيض: بايدن يوقع قانون رفع سقف الدين العام الأميركي
آخر الأخبار
2023-06-03
البيت الأبيض: بايدن يوقع قانون رفع سقف الدين العام الأميركي
0
أخبار دولية
2023-06-03
بايدن يوقّع السبت إجراء يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأميركي
أخبار دولية
2023-06-03
بايدن يوقّع السبت إجراء يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأميركي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:49
زيلينسكي ينفي ضلوع أوكرانيا في تفجيرات نورد ستريم
أخبار دولية
17:49
زيلينسكي ينفي ضلوع أوكرانيا في تفجيرات نورد ستريم
0
أخبار دولية
17:46
واشنطن تدعو إلى احترام "القيم الديموقراطية" في السنغال
أخبار دولية
17:46
واشنطن تدعو إلى احترام "القيم الديموقراطية" في السنغال
0
أخبار دولية
17:40
استقالة رئيس "سي إن إن" وسط انتقادات للشبكة
أخبار دولية
17:40
استقالة رئيس "سي إن إن" وسط انتقادات للشبكة
0
أخبار دولية
17:35
المحكمة الدستورية الليتوانية تعتبر أنظمة احتجاز المهاجرين مخالفة للدستور
أخبار دولية
17:35
المحكمة الدستورية الليتوانية تعتبر أنظمة احتجاز المهاجرين مخالفة للدستور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
03:30
بعد إعترافه بتعاطي المخدرات... الأمير هاري يواجه معركة قانونية جديدة!
منوعات
03:30
بعد إعترافه بتعاطي المخدرات... الأمير هاري يواجه معركة قانونية جديدة!
0
آخر الأخبار
15:33
أبي رميا لـ"حوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق وليس هناك حديث جدّي بين الافرقاء فهناك رفض لفرنجية وانا لست مع التقاطع السلبي
آخر الأخبار
15:33
أبي رميا لـ"حوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق وليس هناك حديث جدّي بين الافرقاء فهناك رفض لفرنجية وانا لست مع التقاطع السلبي
0
أخبار لبنان
04:09
الراعي: نصلي على نية نواب الأمة الذين يستعدون لدخول البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
04:09
الراعي: نصلي على نية نواب الأمة الذين يستعدون لدخول البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية
0
فنّ
05:47
زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف
فنّ
05:47
زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:00
أبي رميا لـ"لحوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق والنقاش داخل التيار لا زال قائمًا
أخبار لبنان
16:00
أبي رميا لـ"لحوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق والنقاش داخل التيار لا زال قائمًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
إعتداءات مافيا التهريب والتزوير لم توفر نقيبة المهن البصرية
تقارير نشرة الاخبار
14:49
إعتداءات مافيا التهريب والتزوير لم توفر نقيبة المهن البصرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أهالي رياضيي كرة السلة اللبنانية قدوة لجيل صاعد في اللعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أهالي رياضيي كرة السلة اللبنانية قدوة لجيل صاعد في اللعبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحركات عالمية لتجنب التعامل بالدولار...فهل هيمنة الدولار في خطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحركات عالمية لتجنب التعامل بالدولار...فهل هيمنة الدولار في خطر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل كانت الدقائق الـ100 كافية ليجتاز بلينكن مئات الاميال بهدف حلحلة الخلافات بين واشنطن والمملكة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل كانت الدقائق الـ100 كافية ليجتاز بلينكن مئات الاميال بهدف حلحلة الخلافات بين واشنطن والمملكة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
توتال تستعجل الحفر في البلوك رقم ٩
تقارير نشرة الاخبار
13:25
توتال تستعجل الحفر في البلوك رقم ٩
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
حمامُ سلام بين بكركي وعين التينة أمّا في ساحة النجمة فكلامٌ آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:23
حمامُ سلام بين بكركي وعين التينة أمّا في ساحة النجمة فكلامٌ آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تطبيق يمكنكم من كشف إمكانية نشوب الحرائق في مناطقكم... تعرفوا إليه
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تطبيق يمكنكم من كشف إمكانية نشوب الحرائق في مناطقكم... تعرفوا إليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…
تقارير نشرة الاخبار
13:11
لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:47
زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف
فنّ
05:47
زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف
2
فنّ
05:59
"شابة" ابنة صابر الرباعي حديث الجمهور... شاهدوا أوّل وأحدث ظهور لها! (صور)
فنّ
05:59
"شابة" ابنة صابر الرباعي حديث الجمهور... شاهدوا أوّل وأحدث ظهور لها! (صور)
3
منوعات
08:35
يُنفق مليوني دولار سنوياً ولديه أكثر من 30 طبيباً... تعرفوا على الأربعيني "المُكافح للشيخوخة"! (صور)
منوعات
08:35
يُنفق مليوني دولار سنوياً ولديه أكثر من 30 طبيباً... تعرفوا على الأربعيني "المُكافح للشيخوخة"! (صور)
4
علوم وتكنولوجيا
01:46
"أبل فيجن برو" تبصر النور وهذا سعرها!
علوم وتكنولوجيا
01:46
"أبل فيجن برو" تبصر النور وهذا سعرها!
5
آخر الأخبار
10:43
الجيش يعيد فتح طريق المطار بعد قطعها بالإطارات المشتعلة
آخر الأخبار
10:43
الجيش يعيد فتح طريق المطار بعد قطعها بالإطارات المشتعلة
6
منوعات
09:07
مقابل 106 ألف دولار... براين نجح في زيادة طوله 17 سنتيمتراً! (صور)
منوعات
09:07
مقابل 106 ألف دولار... براين نجح في زيادة طوله 17 سنتيمتراً! (صور)
7
فنّ
05:52
راغب علامة يطفئ شمعته الـ 61 بأجواء إحتفاليّة رائعة.. وفارس اسكندر يهديه موّالاً (فيديو)
فنّ
05:52
راغب علامة يطفئ شمعته الـ 61 بأجواء إحتفاليّة رائعة.. وفارس اسكندر يهديه موّالاً (فيديو)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:11
لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…
تقارير نشرة الاخبار
13:11
لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More