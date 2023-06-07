بايدن سيستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الإثنين المقبل

سيستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين المقبل الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ لإجراء محادثات في البيت الأبيض، قبل شهر من موعد قمة للتكتل الدفاعي ستبحث خصوصا ملف أوكرانيا، وفق المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان-بيار.



وأوضحت جان-بيار أن اللقاء مع ستولتنبرغ، الذي تنتهي ولايته في تشرين الأول، يرمي إلى التحضير للقمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في فيلنيوس والبحث في "دعم الحلفاء لأوكرانيا في مواجهة حرب عدوانية وحشية تشنها روسيا".