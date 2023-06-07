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اتصال بين بوتين وبن سلمان.. ونقاش حول التعاون في "أوبك+"
أخبار دولية
2023-06-07 | 16:40
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اتصال بين بوتين وبن سلمان.. ونقاش حول التعاون في "أوبك+"
بوتين يناقش مع ولي العهد السعودي التعاون في "أوبك+"
أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
وذكر الكرملين أن "بوتين وبن سلمان ناقشا موضوع ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمي".
وأشار بوتين وبن سلمان إلى أهمية الاتفاقات النفطية التي تم التوصل إليها في الاجتماع الوزاري في الرياض.
وأضاف الكرملين: "ناقش بوتين وبن سلمان زيادة العلاقات التجارية وتنفيذ المشاريع في مجالات الاستثمار واللوجستيات والطاقة".
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في 4 يونيو، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية كانون الأول 2024.
وتابع: "سيتم إجراء هذا التخفيض الاختياري من مستوى الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه خلال الاجتماع الخامس والثلاثين لـ"أوبك +".
أخبار دولية
بن سلمان
بوتين
أوبك +
النفط
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