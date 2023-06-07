السعودية تطلق خدمة إصدار تأشيرة "مستثمر زائر" إلكترونيًا

اطلاق خدمة إصدار تأشيرة "مستثمر زائر" إلكترونيًا في السعودية لتسهيل رحلة المستثمر القادم لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.



أطلقت وزارة الخارجية السعودية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونيا.



وتهدف الخدمة إلى تسهيل رحلة المستثمر القادم لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.



ويمكن الحصول على الخدمة عبر التقدم بطلب تأشيرة زيارة أعمال "مستثمر زائر" عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية بخطوات إلكترونية ميسرة وسهل، ومعالجة الطلب وإصدار التأشيرة الإلكترونية بشكل فوري وإرسالها للمستثمر عبر البريد الإلكتروني.



ويستفيد من الخدمة المستثمرون من مواطني عدد من الدول، كمرحلة أولى، وسيتم بعد ذكل التعميم لباقي دول العالم كمرحلة ثانية.



وتساهم الخدمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ذات تنافسية جاذبة.