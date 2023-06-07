سوناك: بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي

بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي



أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء خلال زيارة إلى واشنطن أنّ المملكة المتّحدة ستستضيف هذا العام أول قمّة عالمية للذكاء الاصطناعي، في محاولة للتوصّل إلى مقاربة مشتركة للدول للحدّ من المخاطر المتّصلة بالتقنية الحديثة.



وقال سوناك قبيل محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض "على مرّ التاريخ اخترعنا تقنيات ثورية حديثة وقمنا بتسخيرها لصالح خير البشرية. وهذا ما علينا القيام به مجدّداً".