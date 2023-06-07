واشنطن تدعو إلى احترام "القيم الديموقراطية" في السنغال

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إلى احترام "القيم الديموقراطية"، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس السنغال التي شهدت مواجهات أوقعت قتلى بعد إدانة المعارض عثمان سونكو بفضيحة جنسية.وفي اتصال هاتفي مع الرئيس ماكي سال قدم بلينكن تعازيه بعد مقتل 16 شخصا على الأقل في الاضطرابات.وكتب بلينكن الذي يجري زيارة إلى المملكة العربية السعودية على تويتر "كررت دعم الولايات المتحدة للشعب السنغالي وللقيم الديموقراطية".اندلعت أعمال العنف الأسبوع الماضي بعد أن حكم على زعيم المعارضة عثمان سونكو،الذي يحظى بتأييد الشباب بحديثه عن الفقر والفساد، بالسجن عامين.وأدين بتهمة "إفساد" شابة أخلاقيا بعدما تمت تبرئته من تهمة الاغتصاب.ويقول عثمان ومؤيدوه أن الادعاء يهدف إلى منعه من الترشح للانتخابات العام المقبل.ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل التدخل في القضية قائلا إن "دور المؤسسات السنغالية هو تقييم هذه المزاعم والأدلة".وقال باتيل للصحافيين "بصفتنا أصدقاء وشركاء لهذا البلد سنواصل تعزيز احترام سيادة القانون والمبادئ الديموقراطية".زار بلينكن السنغال في 2021 في أول رحلة له إلى إفريقيا بصفته وزيرا للخارجية.