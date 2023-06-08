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ترامب موضع تحقيق بقضية وثائق البيت الأبيض السرية
أخبار دولية
2023-06-08 | 00:24
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ترامب موضع تحقيق بقضية وثائق البيت الأبيض السرية
ترامب موضع تحقيق بقضية وثائق البيت الأبيض السرية
أفادت وسائل إعلام أميركية مساء الأربعاء أنّ النيابة العامة الفدرالية أبلغت وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب أنّ موكّلهم موضع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع وثائق سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض، في خطوة تمهّد لإمكان توجيه اتّهام إليه.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى إنّ محامي ترامب تلقّوا هذا الإخطار من مكتب المدّعي العام جاك سميث، ما يعني أنّ التحقيق يقترب من توجيه الاتّهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل.
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