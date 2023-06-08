زيلينسكي يزور منطقة خيرسون التي اجتاحتها فيضانات بعد تدمير سد كاخوفكا

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس منطقة خيرسون (جنوب) التي تجتاحها منذ الثلاثاء فيضانات ناجمة عن تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبرو أدت إلى إجلاء آلاف المدنيين.وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "رحلة عمل إلى منطقة خيرسون. اجتماع تنسيقي للتعامل مع تبعات انفجار سد كاخوفكا" مؤكدا أنه يريد خصوصا "تعويض السكان المتضررين من الكارثة".