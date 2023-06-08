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الرياض وواشنطن تحضّان الدول الغربية على استعادة رعاياها الجهاديين وعائلاتهم من سوريا والعراق
أخبار دولية
2023-06-08 | 05:55
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الرياض وواشنطن تحضّان الدول الغربية على استعادة رعاياها الجهاديين وعائلاتهم من سوريا والعراق
الرياض وواشنطن تحضّان الدول الغربية على استعادة رعاياها الجهاديين وعائلاتهم من سوريا والعراق
حضّت السعودية والولايات المتحدة خلال اجتماع للتحالف الدولي ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية في الرياض الخميس، الدول الغربية على استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف التنظيم وعائلتهم المحتجزين في سوريا والعراق.
ويُحتجز عشرات آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات جهاديين من أكثر من 60 جنسية، في مخيّمَي الهول وروج في شمال شرق سوريا اللذين يديرهما الأكراد، وفي السجون العراقية.
وفي مستهلّ الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه "لأمر محبط وغير مقبول إطلاقًا" أن بعض الدول الغنية والمتطوّرة لم تستعد مواطنيها بعد.
وتوجّه إلى هذه الدول بالقول "يجب أن تفعلوا شيئًا، يجب أن تتحملوا مسؤوليتكم".
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