منفذ الهجوم بسكين في الألب الفرنسية قال إنه طالب لجوء سوري

قال منفذ الهجوم بسكين في بلدة أنسي الفرنسية الذي أصاب سبعة أشخاص بينهم ستة أطفال بجروح الخميس، للشرطة إنه طالب لجوء سوري، حسبما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته.



وتحقق السلطات في هوية المهاجم التي لم يتم التأكيد منها بعد، بحسب المصدر الذي أضاف إن منفذ الهجوم لا تُعرف له سوابق.