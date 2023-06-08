الكرملين: تفجير أنبوب الأمونيا ستكون له عواقب "سلبية" على اتفاق الحبوب

أعلن الكرملين أن الانفجار الذي لحق بخط أنابيب رئيسي للأمونيا سيكون له تأثير "سلبي" على محادثات تجديد اتفاق السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر.وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "هذا شيء آخر يعقد الموقف حقا من منظور تمديد الاتفاق لا يمكن أن يكون له سوى تأثير سلبي".