الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيان الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة... ماذا جاء فيه؟
أخبار دولية
2023-06-08 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
7
min
بيان الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة... ماذا جاء فيه؟
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، برئاسة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عُمان - رئيس الدورة الحالية -، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وصدر عن الاجتماع البيان التالي:
اجتمع في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في يوم الأربعاء الموافق 7 حزيران 2023، وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.
وأكد الجانبان التزامهما المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة وقمة جدة التي عقدت في 16 تموز 2022 بتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في المجالات كافة.
وركز الجانبان على الشراكات الاستراتيجية الطموحة والمتنامية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
كما أكد الجانبان أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين التزامهم المشترك بدعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف. كما اتفق الجانبان على أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط في المنطقة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي.
وأكد الجانبان أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة.
كما شدد الوزراء على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم، ورحبوا بالاجتماع الوزاري المقبل للتحالف العالمي لهزيمة داعش، الذي سيعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 8 حزيران 2023.
وأكد الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن المنطقة، وإدراكها لدور هذه المنطقة الحيوي في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
إيران
وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية التزامهما بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وعزمهما على مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.
وأكد الجانبان دعمهما لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورحب الوزراء بقرار المملكة العربية السعودية وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
اليمن
وأكد الجانبان أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة نيسان 2022 والهدوء الذي ترتب عليها، وعبرا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الصدد. وعبر الجانبان عن أملهم في رؤية عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع وتستجيب لدعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والمحاسبة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتضع البلاد على طريق التعافي.
كما أكد الجانبان دعمهم لسيادة اليمن، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وحثهم الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الأشهر الـ14 الماضية الأكثر هدوءً واستقراراً لتقديم الإغاثة لملايين اليمنيين.
وشدد الوزراء على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في جميع مناطق اليمن وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع أرجاء البلاد. كما أكد الجانبان دعمهم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي والاقتصادي الذي تمثله ناقلة النفط صافر قبالة سواحل اليمن.
القضية الفلسطينية وإسرائيل
وأكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية.
كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
كما أعرب الوزراء عن تقديرهم لدور مصر الحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة، كما أكد الوزراء أيضا أهمية دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني. وأعاد الجانبان تأكيدهما على دعم السلطة الفلسطينية.
سوريا
في الشأن السوري، أكد الجانبان مجددا التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015). وفي هذا الصدد رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل خطوة-مقابل-خطوة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 أيار 2023م.
وأكد الوزراء مجددا دعمهم للقوات الأميركية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، ودانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات.
وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم. كما أكد الجانبان مجدداً دعوتهم لوقف إطلاق النار، ورحبا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهرًا لتشغيل الآلية العابرة للحدود، وأعربوا عن دعمهم لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حاليًا (باب الهوى وباب السلام والراي) في قرار لمجلس الأمن سيصدر في يوليو المقبل.
كما ناقش الجانبان موضوع المحتجزين تعسفياً والمفقودين – على النحو الوارد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة.
العراق
وأشاد الجانبان بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، ورحبوا بالتقدم المستمر في مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل هذا المشروع سنوات من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل والترابط الإقليميين، بما يحقق مصالح الشعب العراقي والمنطقة. وباكتمال هذا المشروع، سيوفر الطاقة التي يحتاجها الشعب العراقي، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل. كما ناقش الوزراء أهمية الجهود التي يقودها المدنيون في العراق، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية لضمان استفادة شعب العراق من الموارد الطبيعية للبلاد، وتحقيق الاستقرار وضمان تعافي المجتمع من الصراع وعنف داعش، وتعزيز الجهود المبذولة لمنع تمويل الإرهاب ومواجهة الخطاب الإرهابي لداعش، مما يعزز قدرات العراق في مكافحة الإرهاب. وأكد الجانبان دعمهما لعراق آمن ومستقر ويتمتع بالسيادة الكاملة.
السودان
وأعرب الجانبان عن قلقهم البالغ إزاء اندلاع القتال مؤخراً في السودان. وأكدوا دعم مجلس التعاون للجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في جدة، للتوصل إلى اتفاق بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للتنفيذ الكامل لاتفاق قصير المدى لوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. وأكدوا مجددا دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في السودان. كما أكد الجانبان قناعتهم بأنه لا يوجد حل عسكري لإنهاء الصراع، مناشدين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إسكات أسلحتهم.
الحرب في أوكرانيا
وأعاد الوزراء تأكيدهم على أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وحث الوزراء جميع الدول والمجتمع الدولي على تكثيف جهودهم الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، وإنهاء الأزمة الإنسانية، ودعم اللاجئين والمشردين وغيرهم من المتضررين من الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل تصدير الحبوب والإمدادات الغذائية الأخرى، ودعم الأمن الغذائي في البلدان المتضررة.
الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة
وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة. وأشاد الوزراء بنتائج اجتماعات مجموعات العمل المشتركة المعنية بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأمن البحري، وإيران، والتي عقدت في الرياض في الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2023 م. وأثنوا على مداولات اجتماع الحوار الرابع للتجارة والاستثمار الذي عقد في 9 آذار 2023، في الرياض. ونوهوا بالتدريبات العسكرية المشتركة التي جرت بين قواتهم المسلحة في إطار القوات البحرية المشتركة. وقرر الوزراء عقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة للأمن السيبراني في وقت لاحق من هذا العام. وأكد الوزراء أهمية استمرار مجموعات العمل الدورية لمناقشة قضايا الدفاع، كما قرروا عقد جولة أخرى لمجموعتي العمل المشتركة في الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري في وقت لاحق من هذا العام. وسيبحث الوزراء فيما بعد مدى إمكانية عقد مجموعات عمل حول الجاهزية العسكرية والتدريب وتبسيط نقل القدرات الدفاعية الحيوية.
أخبار دولية
وزراء خارجية
مجلس التعاون الخليجي
الولايات المتحدة
التالي
إسرائيل تفجر منزل فلسطيني تتهمه بتنفيذ تفجيرين في القدس
الكرملين: تفجير أنبوب الأمونيا ستكون له عواقب "سلبية" على اتفاق الحبوب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:04
الولايات المتحدة تعلّق تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا
أخبار دولية
11:04
الولايات المتحدة تعلّق تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا
0
أخبار دولية
12:35
بلينكن: الولايات المتحدة لا تزال "منخرطة بعمق" في الشراكات مع دول الخليج
أخبار دولية
12:35
بلينكن: الولايات المتحدة لا تزال "منخرطة بعمق" في الشراكات مع دول الخليج
0
أخبار دولية
2023-06-07
قتيلان في اطلاق نار خلال حفل توزيع شهادات طلاب ثانوية في الولايات المتحدة
أخبار دولية
2023-06-07
قتيلان في اطلاق نار خلال حفل توزيع شهادات طلاب ثانوية في الولايات المتحدة
0
أخبار لبنان
2023-06-04
مكتب جاك صرّاف ينفي توقيفه في أحد مطارات الولايات المتحدة
أخبار لبنان
2023-06-04
مكتب جاك صرّاف ينفي توقيفه في أحد مطارات الولايات المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:04
الولايات المتحدة تعلّق تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا
أخبار دولية
11:04
الولايات المتحدة تعلّق تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا
0
أخبار دولية
10:38
المعارضة الفرنسية تسحب مشروع قانون يلغي رفع سنّ التقاعد
أخبار دولية
10:38
المعارضة الفرنسية تسحب مشروع قانون يلغي رفع سنّ التقاعد
0
أخبار دولية
10:36
الأمم المتحدة تدعو إلى إتفاق حول النقاط الخلافية في شأن الإنتخابات الليبية
أخبار دولية
10:36
الأمم المتحدة تدعو إلى إتفاق حول النقاط الخلافية في شأن الإنتخابات الليبية
0
أخبار دولية
10:35
باكستان تفشل في تحقيق أي من أهداف النمو الاقتصادي
أخبار دولية
10:35
باكستان تفشل في تحقيق أي من أهداف النمو الاقتصادي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-06-07
مقابل 106 ألف دولار... براين نجح في زيادة طوله 17 سنتيمتراً! (صور)
منوعات
2023-06-07
مقابل 106 ألف دولار... براين نجح في زيادة طوله 17 سنتيمتراً! (صور)
0
خبر عاجل
11:10
مديرة الاعلام في صندوق النقد الدولي: من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح تخلى جهاد أزعور موقتا عن مهامه في صندوق النقد الدولي وهو في اجازة من الصندوق
خبر عاجل
11:10
مديرة الاعلام في صندوق النقد الدولي: من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح تخلى جهاد أزعور موقتا عن مهامه في صندوق النقد الدولي وهو في اجازة من الصندوق
0
آخر الأخبار
09:08
روسيا تعلن صدّ هجوم أوكراني في منطقة زابوريجيا
آخر الأخبار
09:08
روسيا تعلن صدّ هجوم أوكراني في منطقة زابوريجيا
0
أخبار دولية
09:51
رئيس الكنيست يدعو إسرائيل الى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
أخبار دولية
09:51
رئيس الكنيست يدعو إسرائيل الى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
ماذا في تطورات الرئاسة في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
08:08
ماذا في تطورات الرئاسة في لبنان؟
0
أخبار لبنان
07:33
طلاب لبنانيون في المطار يرحبون بالسياح والمغتربين: "أهلا بهالطلة أهلا"
أخبار لبنان
07:33
طلاب لبنانيون في المطار يرحبون بالسياح والمغتربين: "أهلا بهالطلة أهلا"
0
أمن وقضاء
07:31
الامن العام يمنع الاعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول الى لبنان
أمن وقضاء
07:31
الامن العام يمنع الاعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول الى لبنان
0
أخبار لبنان
06:26
كركي: زيادة التعرفات الطبية والاستشفائيّة والدوائية صفحة جديدة واعدة للضمان
أخبار لبنان
06:26
كركي: زيادة التعرفات الطبية والاستشفائيّة والدوائية صفحة جديدة واعدة للضمان
0
أخبار لبنان
05:33
رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذكرى شهداء القضاء: دولةَ القانونْ والحقْ والعدالةْ تتلازمُ مع قضاءٍ حرٍّ ومستقلٍ وفاعل
أخبار لبنان
05:33
رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذكرى شهداء القضاء: دولةَ القانونْ والحقْ والعدالةْ تتلازمُ مع قضاءٍ حرٍّ ومستقلٍ وفاعل
0
أخبار لبنان
16:00
أبي رميا لـ"لحوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق والنقاش داخل التيار لا زال قائمًا
أخبار لبنان
16:00
أبي رميا لـ"لحوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق والنقاش داخل التيار لا زال قائمًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
إعتداءات مافيا التهريب والتزوير لم توفر نقيبة المهن البصرية
تقارير نشرة الاخبار
14:49
إعتداءات مافيا التهريب والتزوير لم توفر نقيبة المهن البصرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أهالي رياضيي كرة السلة اللبنانية قدوة لجيل صاعد في اللعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أهالي رياضيي كرة السلة اللبنانية قدوة لجيل صاعد في اللعبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحركات عالمية لتجنب التعامل بالدولار...فهل هيمنة الدولار في خطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحركات عالمية لتجنب التعامل بالدولار...فهل هيمنة الدولار في خطر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:00
"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023
اقتصاد
07:00
"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023
2
أمن وقضاء
02:51
جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
أمن وقضاء
02:51
جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
3
أخبار لبنان
09:32
بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
09:32
بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟
4
أخبار لبنان
09:54
وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
09:54
وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه
5
فنّ
05:04
بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!
فنّ
05:04
بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:11
لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…
تقارير نشرة الاخبار
13:11
لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…
7
امن وقضاء
08:48
مصدر قضائي: وفد سويسري يعتزم زيارة بيروت في قضية حاكم مصرف لبنان
امن وقضاء
08:48
مصدر قضائي: وفد سويسري يعتزم زيارة بيروت في قضية حاكم مصرف لبنان
8
أمن وقضاء
07:47
غادرت منزلها الزوجي ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
07:47
غادرت منزلها الزوجي ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More