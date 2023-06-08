إسرائيل تفجر منزل فلسطيني تتهمه بتنفيذ تفجيرين في القدس

فجّر الجيش الإسرائيلي الخميس في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة منزل فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم قُتل خلاله إسرائيليان في تشرين الثاني الماضي.





وأعقبت عملية مداهمة الجيش لمدينة رام الله، مقر القيادة الفلسطينية، ليل الأربعاء الخميس مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وبينهم مصوران صحافيان.





وفجّر الجيش وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس الطابق الأول الذي كان يعيش فيه إسلام الفروخ المحتجز لدى إسرائيل. ويقع المنزل في مبنى مكون من أربعة طوابق.