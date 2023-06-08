11 قتيلا و30 مصابا في هجوم خلال جنازة حاكم ولاية في أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 30 بجروح في انفجار الخميس خلال تشييع جثمان حاكم ولاية اغتيل في هجوم انتحاري في وقت سابق من هذا الأسبوع.





وجاء في بيان للوزارة "حوالى الساعة 11 من صباح اليوم، فجر أعداء الإسلام المسجد النبوي في مدينة فيض آباد ... بينما كان يشارك عدد كبير من المواطنين في مراسم تأبين نصار أحمد أحمدي" الذي كان حاكم ولاية بدخشان بالوكالة.