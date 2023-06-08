شولتس: إيطاليا "ينبغي ألا تترك وحيدة" في مسألة الهجرة

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس أنه ينبغي ألا تُترك إيطاليا لوحدها في مواجهة وصول مهاجرين، وذلك قبيل محادثات له في روما مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.



ورأى شولتس في مقابلة مع صحيفة كورييري دي لاسيرا الإيطالية إن "إيطاليا واليونان والدول الاخرى الواقعة على المتوسط تواجه تحديا كبيرا مع تزايد عدد الواصلين إلى حدودها".



وقال: "لا يمكن أن نترك إيطاليا والدول الأخرى لوحدها، يتعين تبني نهج من التضامن والمسؤولية".



وتعهدت ميلوني التي تقود تحالفا من اليمين المتشدد، في حملتها الانتخابية العام الماضي التصدي لوصول مهاجرين، لكن عدد الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا بحرا ارتفع بشكل ملحوظ منذ مطلع 2023.



ووصل نحو 52 ألف شخص إلى إيطاليا بين الأول من كانون الثاني والسابع من حزيران، مقارنة بـ21,000 في الفترة نفسها عام 2022، وفق أرقام وزارة الداخلية.



ودعا شولتس إلى "توزيع مشترك للمسؤوليات والاختصاصات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، لافتا إلى أن ألمانيا استقبلت "أكثر من مليون" لاجئ حرب من أوكرانيا في 2022 إضافة إلى "230,000 لاجئ من دول أخرى".



وتقول إيطاليا الواقعة في الخط الأمامي للهجرة من شمال إفريقيا، إنه يتعين على دول أوروبية أخرى بذل مزيد من الجهود للمساعدة ولا سيما من خلال استقبال عدد من المهاجرين.



ويلتقي وزراء الداخلية الأوروبيون الخميس في لوكسمبورغ سعيا للتوصل إلى اتفاقية بشأن مراجعة متأخرة لقواعد الاتحاد المتمثلة بتقاسم أكثر مساواة لطالبي اللجوء والمهاجرين.



غير أن دبلوماسيين حذروا من أن احتمالات التوصل لاتفاق لا تزال بنسبة50%، مع تزايد عدد الدول التي تتبنى سياسات متشددة حول هذه المسألة.