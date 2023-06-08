روسيا تعلن صدّ هجوم أوكراني في منطقة زابوريجيا

أعلنت روسيا اليوم، صدّ هجوم للقوات الأوكرانية شارك فيه 1500 جندي في منطقة زابوريجيا الواقعة جنوبا، بعد معركة استمرت ساعتين.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "اليوم الساعة 1,30 صباحا (22,30 ت غ) في منطقة زابوريجيا... جرت محاولة لاختراق دفاعاتنا"، مضيفا: "تم وقف العدو وتراجع بعد خسائر فادحة".