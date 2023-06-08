دول آسيان تتفق على إجراء أول مناورات عسكرية مشتركة

اتفقت دول جنوب شرق آسيا على إجراء أول مناورات عسكرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي، حسبما أفاد مسؤولون إندونيسيون، وذلك في ظل تصاعد التوترات بشأن تنامي الوجود الصيني في المنطقة.





ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن قائد الجيش الإندونيسي يودو مارغونو قوله عقب اجتماع في بالي لمسؤولي الدفاع في رابطة دول جنوب شرق آسيا، "سنُجرى تدريبات عسكرية مشتركة في بحر ناتونا الشمالي".





وأضاف أنّ هذه المناورات ستجري في أيلول، بمشاركة الأعضاء العشرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والعضو المراقب تيمور الشرقية.