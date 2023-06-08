انتشال جثتي عسكريين إثر تحطم مروحية في شمال تونس

أعلنت وزارة الدفاع التونسية الخميس انتشال جثتين اثر سقوط مروحية تقل أربعة عسكريين قرب سواحل محافظ بنزرت، شمال البلاد.





وقالت الوزارة في بيان إن المروحية سقطت في عرض البحر، و"تقوم حاليا وحدات الغوص المختصّة التابعة لجيش البحر بعملية إنتشال الجثث، حيث تم إلى حد الآن إنتشال جثتين وأجزاء من الحطام".





وتتواصل عمليات البحث عن المفقودين