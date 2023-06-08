الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الكنيست يدعو إسرائيل الى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

أخبار دولية
2023-06-08 | 09:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الكنيست يدعو إسرائيل الى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس الكنيست يدعو إسرائيل الى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

دعا رئيس البرلمان الإسرائيلي أمير أوحانا خلال زيارة رسمية إلى الرباط الخميس حكومة بلاده إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو، معلنا أن هناك "محادثات جدية" بين الحكومتين بهذا الخصوص.
      
وقال أوحانا في مؤتمر صحافي عقب مباحثات مع نظيره المغربي رشيد طالبي علمي في مجلس النواب: "قلت وأقول بكل وضوح، بصفتي رئيسا للكنيست، على إسرائيل أن تسير باتجاه الاعتراف بمغربية الصحراء، تماما كما فعلت ذلك الولايات المتحدة بتوقيعها اتفاقات أبراهام".
     
وأضاف: "هناك حاليا محادثات جدية بين حكومتينا حول هذا الموضوع، وأظن أن رئيس الحكومة بنيامين نتانتياهو سيعلن قراره في المستقبل القريب".
      
وينتظر المغرب من إسرائيل اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه منذ تطبيع البلدين علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020 من خلال اتفاق ثلاثي، تضمن أيضا اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الإقليم المتنازع عليه مع جبهة بوليساريو مدعومة من الجزائر.
      
ويدور هذا النزاع منذ قرابة خمسين عاما. ويقترح المغرب، الذي يسيطر على حوالى 80% من أراضي المنطقة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادته حلا وحيدا لإنهائه، في حين تطالب بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة. 
      
وتدعو الأخيرة أطراف النزاع إلى التفاوض "بدون شروط مسبقة"، بهدف التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول" بغية "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية". 
     
في موازاة دعوته رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تأييد موقف المغرب رسميا إزاء هذا النزاع، قال إوحنا إن هناك الكثير مما لا يزال واجبا القيام به لتقوية روابط البلدين.
     
وخص بالذكر "فتح سفارتين" في الرباط وتل أبيب، حيث يرتبط البلدان حاليا من خلال مكتبي اتصال.
      
وتأتي زيارة أوحنا إلى الرباط غداة مباحثات بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في الرباط.
      
وخلال هذا المباحثات "استعرض الجانبان سلسلة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.
     
كذلك يشارك جنود إسرائيليون للمرة الأولى في تدريبات الأسد الإفريقي العسكرية السنوية، التي ينظمها المغرب والولايات المتحدة بين 6 و16 حزيران.
      
وتأتي هذه الدينامية في علاقات البلدين بعدما خيّم عليها مؤخرا صعود تيارات يمينية متطرفة إلى الحكم في إسرائيل والعنف اليومي في الأراضي المحتلة.
      
ودان المغرب "بشدّة" مطلع نيسان اقتحام القوات الإسرائيلية لباحة المسجد الأقصى، عقب صدامات عنيفة بين مصلّين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.
      
وتؤكّد الرباط بشكل منتظم التزامها القضية الفلسطينية التي ما زالت تحظى بتأييد شعبي واسع في المملكة.
     
الأربعاء تظاهر بضع عشرات من النشطاء المناهضين للتطبيع مع إسرائيل قبالة مقر البرلمان المغربي بالرباط، احتجاجا على استضافة رئيس الكنيست.

أخبار دولية

الكنيست

إسرائيل

المغرب

أمير أوحانا

LBCI التالي
الأمم المتّحدة تعتزم سحب قبعاتها الزرق من الكونغو الديموقراطية "تدريجياً"
زيلينسكي ينفي ضلوع أوكرانيا في تفجيرات نورد ستريم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-06-06

جنود إسرائيليون يشاركون للمرة الأولى في مناورات عسكرية بالمغرب

LBCI
أخبار دولية
2023-05-22

المغرب يدين "التصرفات الاستفزازية" بعد زيارة وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى

LBCI
أخبار دولية
07:46

إسرائيل تفجر منزل فلسطيني تتهمه بتنفيذ تفجيرين في القدس

LBCI
أخبار دولية
2023-06-05

وفاة طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:04

الولايات المتحدة تعلّق تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا

LBCI
أخبار دولية
10:38

المعارضة الفرنسية تسحب مشروع قانون يلغي رفع سنّ التقاعد

LBCI
أخبار دولية
10:36

الأمم المتحدة تدعو إلى إتفاق حول النقاط الخلافية في شأن الإنتخابات الليبية

LBCI
أخبار دولية
10:35

باكستان تفشل في تحقيق أي من أهداف النمو الاقتصادي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:44

الكرملين: تفجير أنبوب الأمونيا ستكون له عواقب "سلبية" على اتفاق الحبوب

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-02

توقيف مطلوبَين متورطَين في قضية خطف المواطن السعودي

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-25

عملية دهم وتوقيف مطلوبين في منطقة صحراء الشويفات - شارع المدارس

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-24

بو صعب لـ حوار المرحلة: لا اعتقد أن باسيل يقوم بإعادة التموضع لكي يرشح نفسه للرئاسة وهو أكد أنه لا يريد الترشح وإذا لم يتم التوافق على اسم من تكتل لبنان القوي فنحن على استعداد للذهاب إلى اسم متفق عليه من المعارضة ومن التكتل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:08

ماذا في تطورات الرئاسة في لبنان؟

LBCI
أخبار لبنان
07:33

طلاب لبنانيون في المطار يرحبون بالسياح والمغتربين: "أهلا بهالطلة أهلا"

LBCI
أمن وقضاء
07:31

الامن العام يمنع الاعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول الى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:26

كركي: زيادة التعرفات الطبية والاستشفائيّة والدوائية صفحة جديدة واعدة للضمان

LBCI
أخبار لبنان
05:33

رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذكرى شهداء القضاء: دولةَ القانونْ والحقْ والعدالةْ تتلازمُ مع قضاءٍ حرٍّ ومستقلٍ وفاعل

LBCI
أخبار لبنان
16:00

أبي رميا لـ"لحوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق والنقاش داخل التيار لا زال قائمًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

إعتداءات مافيا التهريب والتزوير لم توفر نقيبة المهن البصرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أهالي رياضيي كرة السلة اللبنانية قدوة لجيل صاعد في اللعبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تحركات عالمية لتجنب التعامل بالدولار...فهل هيمنة الدولار في خطر؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:00

"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023

LBCI
أمن وقضاء
02:51

جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه

LBCI
أخبار لبنان
09:32

بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟

LBCI
أخبار لبنان
09:54

وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه

LBCI
فنّ
05:04

بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…

LBCI
امن وقضاء
08:48

مصدر قضائي: وفد سويسري يعتزم زيارة بيروت في قضية حاكم مصرف لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:47

غادرت منزلها الزوجي ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More