باكستان تفشل في تحقيق أي من أهداف النمو الاقتصادي

لم تحقق باكستان أيا من اهدافها للنمو الاقتصادي في العام المالي 2022-2023، وفق تقرير حكومي مهم نشر الخميس عشية تقديم الميزانية الجديدة أمام البرلمان.





لم يتعد نمو الناتج المحلي الإجمالي 0,3 بالمئة، فيما فشلت قطاعات الزراعة والانتاج الصناعي والصادرات في تحقيق أهدافها.





يعاني الاقتصاد الباكستاني أزمة في ميزان المدفوعات مع محاولته خدمة مستويات عالية من الدين الخارجي، فيما تسببت أشهر من الفوضى السياسية في ابتعاد الاستثمار الأجنبي المحتمل.