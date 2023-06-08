الأمم المتحدة تدعو إلى إتفاق حول النقاط الخلافية في شأن الإنتخابات الليبية

الأمم المتحدة تدعو إلى إتفاق حول النقاط الخلافية في شأن الإنتخابات الليبية



أفادت الأمم المتحدة الخميس بأنها "أخذت علمًا" بالإتفاق بين الأطراف الليبيين على الأحكام القانونية التي تشكل إطارًا للإنتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023 في البلد المقسم، مؤكدة أنها ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة.



وكان مقررًا أن تشهد ليبيا إنتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول 2021 لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.



وإثر مباحثات إستمرت أيامًا عدة في المغرب، أعلنت مفوضية مشتركة شكلها البرلمان في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة الذي مقره في طرابلس (غرب) ليل الثلاثاء الأربعاء توافقًا حول القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.



لكن في إشارة إلى إستمرار نقاط الخلاف، لم تتم مراسم التوقيع على عكس ما كان مخططًا له في البداية ولم تقدم المفوضية تفاصيل عن النقاط الخلافية، ولا سيما ترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.