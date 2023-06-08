الولايات المتحدة تعلّق تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا

أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID تعليق تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا الخميس، مبررة الخطوة بـ"حملة واسعة النطاق ومنسّقة" لتحويل مسار الإمدادات التي تم التبرع بها وعدم إيصالها للمحتاجين إليها.



وجاء في بيان لمتحدث باسم وكالة المساعدات الحكومية الأميركية الرئيسية: "اتّخذنا القرار الصعب والضروري أنه لا يمكننا المضي قدما بتوزيع المساعدات الإنسانية إلى أن يتم تطبيق الإصلاحات".



وأضاف: "ننوي استئناف المساعدات الغذائية فور ثقتنا بنزاهة أنظمة إيصال المساعدات إلى مستحقيها".



ويأتي الإعلان في أعقاب قرار USAID وبرنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي تجميد المساعدات الغذائية إلى إقليم تيغراي الذي شهد نزاعا داميا في شمال إثيوبيا. واكتشفت الوكالتان أن شحناتهما يتم تحويلها إلى أسواق محلية.



ولم تحدد الوكالة الأميركية ولا برنامج الأغذية الجهات المسؤولة عن أخذ المساعدات وإعادة بيعها.



وناقشت الوكالة الأميركية المسألة مع الحكومة الإثيوبية بينما أثارها وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مع نظيره الإثيوبي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين على هامش اجتماع وزاري عقد في السعودية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان الخميس إن "وزير الخارجية رحّب بالتزام الحكومة الإثيوبية العمل معا لإجراء تحقيق كامل في تحويل المساعدات الغذائية الأميركية ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم".



ويعاني ملايين الإثيوبيين نقصا في المواد الغذائية نتيجة النزاع الذي شهدته تيغراي لمدة عامين والجفاف الذي ضرب دنوب وجنوب شرق البلاد إضافة إلى الصومال وأجزاء من كينيا.



ومرت سبعة أشهر على اتفاق السلام الموقع في 2 تشرين الثاني بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي بينما اتّسم تطبيقه بالبطء رغم عدم اندلاع أي أعمال قتالية تذكر.