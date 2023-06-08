تبريد مفاعلات محطة زابوروجيا النووية بمياه سد كاخوفكا لم يعد ممكنا

أعلنت الشركة المشغلة لسد كاخوفكا أن الخزان الذي تم إنشاؤه بواسطة السد في جنوب أوكرانيا لم يعد بإمكانه توفير المياه لتبريد مفاعلات محطة زابوروجيا النووية.



وقال المدير التنفيذي لشركة "أوكرهيدروينرجو" إيغور سيروتا إن منسوب المياه "أقل من النقطة الفاصلة البالغة 12,7 مترا"، ما يعني أنه لم يعد ممكنا إمداد "الأحواض في محطة زابوروجيا للطاقة النووية لتبريد المحطة".