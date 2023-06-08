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بن فرحان: التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولًا

بن فرحان: التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولًا

ملف التطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل كان حاضرًا خلال زيارة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلنكين في السعودية في اليومين الماضيين.



وأكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان أن التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولًا.





