الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
24
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
24
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إجلاء 300 طفل من دار أيتام في الخرطوم
أخبار دولية
2023-06-08 | 13:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إجلاء 300 طفل من دار أيتام في الخرطوم
أجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة يونيسف 300 طفل من دار للأيتام في الخرطوم الى مدينة أخرى في السودان بعد وفاة عدد من الأطفال فيه منذ اندلاع النزاع، وفق ما أبلغت مصادر إغاثية فرانس برس الخميس.
وقالت آلانيا سيننكو، وهي متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "تم نقل 300 طفل و70 موظفا في ميتم المايغوما" الأربعاء الى مدينة مدني على مسافة نحو 200 كلم جنوب العاصمة.
وتقع دار المايغوما وسط الخرطوم، وتأثر محطيها بشكل كبير بالمعارك التي تشهدها العاصمة ومناطق أخرى من البلاد منذ 15 نيسان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
وأوضحت سيننكو أن العملية تمت "بناء لطلب من وزارة التنمية الاجتماعية السودانية التي تتبع لها دار الأيتام".
من جهته، أوضح المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عمار عمار أن الأسابيع الماضية شهدت وفاة عدد من الأطفال في هذه الدار "جراء ارتفاع درجة حرارتهم، الجفاف، وأيضا أمراض أخرى وسوء التغذية" من دون أن يحدد عددهم.
وأشارت سيننكو الى أن عملية الإجلاء "تطلّبت الاستحصال من طرفي النزاع على الضمانات المطلوبة لضمان عبور الأطفال والعاملين في دار الأيتام بأمان".
من جهته، أكد رئيس بعثة الصليب الأحمر في السودان جان كريستوف ساندوز أن أعمار أطفال دار الأيتام "تراوح بين شهر و15 عاما"، وهم خبروا خلال الفترة الماضية "لحظات عصيبة للغاية".
وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى أن الأطفال باتوا في عهدة وزارة التنمية الاجتماعية بعد بلوغهم مدني.
وأوضحت سيننكو أن الأطفال الذين تم إجلاؤهم "يحتاجون الى عناية طبية خاصة حرموا منها منذ أسابيع: هذا ما جعل العملية صعبة جدا، الكثيرون منهم كانوا منهكين بشكل كبير".
وأثّر النزاع سلبا على القطاع الصحي في بلد كان يعاني أصلا على مستوى البنية التحتية ويعد من الأكثر فقرا في العالم حتى قبل بدء المعارك. وتؤكد مصادر طبية لفرانس برس أن ثلاثة أرباع المستشفيات في مناطق القتال باتت خارج الخدمة، وأن ذلك يترافق مع نقص في الأدوية والتجهيزات الطبية الأساسية.
وبحسب تقديرات اليونيسف، فأكثر من 13,6 مليون طفل في السودان هم في حاجة ماسة الى المساعدات الإنسانية.
وأكدت المنظمة أن بين هؤلاء "620 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، نصفهم يواجه خطر الموت إذا لم يتم مساعدتهم في الوقت المناسب".
أخبار دولية
دار أيتام
الخرطوم
إجلاء
السودان
التالي
مياه الفيضانات غمرت مساحة تزيد عن 600 كيلومتر مربع بعد تدمير سد كاخوفكا
بركان كيلويا يثور مجددا في هاواي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-04-23
بايدن: إجلاء موظفي السفارة الأميركية من العاصمة السودانية الخرطوم
أخبار دولية
2023-04-23
بايدن: إجلاء موظفي السفارة الأميركية من العاصمة السودانية الخرطوم
0
أخبار دولية
2023-05-02
روسيا تعلن إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان
أخبار دولية
2023-05-02
روسيا تعلن إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان
0
أخبار دولية
2023-05-01
إجلاء 19 مواطنا عراقيا من السودان إلى مدينة جدة
أخبار دولية
2023-05-01
إجلاء 19 مواطنا عراقيا من السودان إلى مدينة جدة
0
أخبار لبنان
2023-05-01
"الخارجية" تشكر المملكة الأردنية على مساعدتها في إجلاء لبنانيين من السودان
أخبار لبنان
2023-05-01
"الخارجية" تشكر المملكة الأردنية على مساعدتها في إجلاء لبنانيين من السودان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:19
البيت الأبيض ينفي صحة تقارير بشأن إنشاء الصين قاعدة في كوبا
أخبار دولية
16:19
البيت الأبيض ينفي صحة تقارير بشأن إنشاء الصين قاعدة في كوبا
0
أخبار دولية
16:10
بايدن يعلن أنه سيحصل على التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر
أخبار دولية
16:10
بايدن يعلن أنه سيحصل على التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر
0
أخبار دولية
14:24
واشنطن ولندن تطلقان شراكة اقتصادية جديدة لاحتواء الصين
أخبار دولية
14:24
واشنطن ولندن تطلقان شراكة اقتصادية جديدة لاحتواء الصين
0
أخبار دولية
14:19
حلف شمال الأطلسي يحضّ على تسريع وتيرة تقديم المساعدات لأوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا
أخبار دولية
14:19
حلف شمال الأطلسي يحضّ على تسريع وتيرة تقديم المساعدات لأوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:39
بيان الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة... ماذا جاء فيه؟
أخبار دولية
07:39
بيان الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة... ماذا جاء فيه؟
0
منوعات
2023-06-07
صُنّف الأفضل في العالم 5 مرات... مطعم elBulli الإسباني يعود لمحبيه كمتحف
منوعات
2023-06-07
صُنّف الأفضل في العالم 5 مرات... مطعم elBulli الإسباني يعود لمحبيه كمتحف
0
أخبار لبنان
2023-06-06
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
أخبار لبنان
2023-06-06
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
0
علوم وتكنولوجيا
10:03
بعد انتشار صورة له كـ"طفل بالغ"... إيلون ماسك يردّ عبر تويتر! (صورة)
علوم وتكنولوجيا
10:03
بعد انتشار صورة له كـ"طفل بالغ"... إيلون ماسك يردّ عبر تويتر! (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:54
ماذا حصل مع ليونيل ميسي؟
رياضة
13:54
ماذا حصل مع ليونيل ميسي؟
0
أخبار دولية
13:51
بن فرحان: التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولًا
أخبار دولية
13:51
بن فرحان: التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولًا
0
أخبار دولية
13:46
في العاصمة السعودية... إجتماع وزاري لدول التحالف ضد داعش
أخبار دولية
13:46
في العاصمة السعودية... إجتماع وزاري لدول التحالف ضد داعش
0
رياضة
13:43
إطلالة على إداريي منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات العائد الى المستوى الأول في آسيا
رياضة
13:43
إطلالة على إداريي منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات العائد الى المستوى الأول في آسيا
0
أمن وقضاء
13:41
جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
أمن وقضاء
13:41
جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
توتال تجمع الشركات المساندة للحفر
تقارير نشرة الاخبار
13:25
توتال تجمع الشركات المساندة للحفر
0
أخبار لبنان
13:09
خطوة قد تحمل متغيرات في أداء باريس على الساحة اللبنانية
أخبار لبنان
13:09
خطوة قد تحمل متغيرات في أداء باريس على الساحة اللبنانية
0
أخبار لبنان
13:07
بين التحدّي والتحدّي.. اجتماعات واتصالات وتصعيد
أخبار لبنان
13:07
بين التحدّي والتحدّي.. اجتماعات واتصالات وتصعيد
0
أخبار لبنان
12:58
"صيفيّة لبنان" ممتدّة للخريف.. والشوف نموذجًا
أخبار لبنان
12:58
"صيفيّة لبنان" ممتدّة للخريف.. والشوف نموذجًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:00
"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023
اقتصاد
07:00
"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023
2
أمن وقضاء
02:51
جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
أمن وقضاء
02:51
جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
3
أخبار لبنان
09:32
بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
09:32
بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟
4
فنّ
05:04
بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!
فنّ
05:04
بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!
5
أخبار لبنان
12:12
"اللقاء الديمقراطي" يعلن تأييد ترشيح جهاد أزعور
أخبار لبنان
12:12
"اللقاء الديمقراطي" يعلن تأييد ترشيح جهاد أزعور
6
أخبار لبنان
09:54
وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
09:54
وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه
7
خبر عاجل
11:10
مديرة الاعلام في صندوق النقد الدولي: من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح تخلى جهاد أزعور موقتا عن مهامه في صندوق النقد الدولي وهو في اجازة من الصندوق
خبر عاجل
11:10
مديرة الاعلام في صندوق النقد الدولي: من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح تخلى جهاد أزعور موقتا عن مهامه في صندوق النقد الدولي وهو في اجازة من الصندوق
8
أمن وقضاء
07:47
غادرت منزلها الزوجي ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
07:47
غادرت منزلها الزوجي ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More