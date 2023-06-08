شولتس: على دول الاتحاد الأوروبي أن تخوض "معا" تحدي الهجرة

اعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس في روما بعد لقاء مع رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني ان على دول الاتحاد الاوروبي أن تخوض "معا" تحدي الهجرة، مع "عدم ترك البلدان المتوسطية وحدها" في مواجهة تدفق المهاجرين.





تتزامن زيارة شولتس إلى العاصمة الإيطالية مع اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في لوكسمبورغ لمناقشة إصلاح نظام اللجوء.





واعلن المستشار خلال مؤتمر صحافي مع ميلوني "كل الذين يريدون خوض تحديات الهجرة لا يمكنهم القيام بذلك إلا معًا، داخل الاتحاد الأوروبي. وهذا هو الأساس الذي نتفق عليه. وأي محاولة لترك المشكلة لشخص آخر أو الاشارة إليه مصيرها الفشل".





وأضاف "لذلك من المهم أن نحدد التحديات وأن نقوم في الوقت نفسه بما هو ضروري" لحلها.