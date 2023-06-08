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واشنطن ولندن تطلقان شراكة اقتصادية جديدة لاحتواء الصين
أخبار دولية
2023-06-08 | 14:19
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واشنطن ولندن تطلقان شراكة اقتصادية جديدة لاحتواء الصين
أخبار دولية
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