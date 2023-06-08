حلف شمال الأطلسي يحضّ على تسريع وتيرة تقديم المساعدات لأوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا

حضّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس أعضاء التكتل على تسريع وتيرة تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا.





وأطلع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا سفراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي عبر الفيديو على الدمار الناجم عن تدمير سد كاخوفكا الذي تحمّل كييف مسؤوليته لموسكو.





خلال الاجتماع قال ستولتنبرغ إن "العواقب بالنسبة لآلاف الأشخاص وعلى البيئة مأسوية"، وقد حضّ الحلفاء على "تقديم الدعم على وجه السرعة"، بحسب بيان للتكتل.





وجاء في البيان أن "الحلفاء أبدوا تضامنهم القوي مع أوكرانيا، والعديد منهم يقدمون بالفعل مساعدات أساسية، بما في ذلك مرشحات المياه والمضخات والمولدات ومعدات الإيواء".