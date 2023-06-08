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بايدن يعلن أنه سيحصل على التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر
أخبار دولية
2023-06-08 | 16:10
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بايدن يعلن أنه سيحصل على التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر
بايدن يعلن أنه سيحصل على التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه سيحصل على "التمويل اللازم" لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا "طالما تطلب الأمر"، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وقال بايدن ردًا على صحافي سأله ما إذا كان يحظى بتأييد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب للتصويت على هذا التمويل: "أنا واثق بأننا سنحصل على التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك".
أخبار دولية
الرئيس الأميركي
جو بايدن
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