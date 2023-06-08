البيت الأبيض ينفي صحة تقارير بشأن إنشاء الصين قاعدة في كوبا

البيت الأبيض ينفي صحة تقارير بشأن إنشاء الصين قاعدة في كوبا

نفى البيت الأبيض الخميس صحة تقارير تفيد بأن الصين تعتزم إقامة قاعدة مراقبة في كوبا قبالة السواحل الأميركية.



وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بكين وهافانا أبرمتا إتفاقًا سريًا لإقامة منشأة تنصت إلكتروني صينية في الجزيرة الواقعة في الكاريبي يمكنها مراقبة الإتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة.



وتقع في شرق الولايات المتحدة مقر القيادة الجنوبية والوسطى للجيش، وكلاهما في ولاية فلوريدا.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أن الصين ستدفع لكوبا عدة مليارات من الدولارات مقابل إقامة المنشأة.



ونفى المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي صحة التقارير.

