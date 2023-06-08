الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البيت الأبيض ينفي صحة تقارير بشأن إنشاء الصين قاعدة في كوبا

أخبار دولية
2023-06-08 | 16:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البيت الأبيض ينفي صحة تقارير بشأن إنشاء الصين قاعدة في كوبا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البيت الأبيض ينفي صحة تقارير بشأن إنشاء الصين قاعدة في كوبا

البيت الأبيض ينفي صحة تقارير بشأن إنشاء الصين قاعدة في كوبا

نفى البيت الأبيض الخميس صحة تقارير تفيد بأن الصين تعتزم إقامة قاعدة مراقبة في كوبا قبالة السواحل الأميركية.
    
وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بكين وهافانا أبرمتا إتفاقًا سريًا لإقامة منشأة تنصت إلكتروني صينية في الجزيرة الواقعة في الكاريبي يمكنها مراقبة الإتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة. 
     
وتقع في شرق الولايات المتحدة مقر القيادة الجنوبية والوسطى للجيش، وكلاهما في ولاية فلوريدا.
      
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أن الصين ستدفع لكوبا عدة مليارات من الدولارات مقابل إقامة المنشأة.
     
ونفى المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي صحة التقارير.
 

أخبار دولية

البيت الأبيض

الصين

LBCI التالي
زيلينسكي يزور منطقة خيرسون التي اجتاحتها فيضانات بعد تدمير سد كاخوفكا
مياه الفيضانات غمرت مساحة تزيد عن 600 كيلومتر مربع بعد تدمير سد كاخوفكا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-11

البيت الأبيض يعلن عن لقاء جمع مستشار بايدن الأمني بكبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني في فيينا

LBCI
أخبار دولية
03:55

الصين تعلن عن زيارة للرئيس الفلسطيني الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
01:28

ترامب يعلن توجيه الاتهام إليه في إطار التحقيق حول وثائق البيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
01:26

هافانا تصف تقارير حول إنشاء الصين قاعدة تجسس في كوبا بأنها "كاذبة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:55

الصين تعلن عن زيارة للرئيس الفلسطيني الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
02:15

للمرة الاولى في تركيا... امرأة تتولى حاكمية البنك المركزي التركي

LBCI
أخبار دولية
01:37

ماكرون يزور ضحايا الهجوم بسكين في أنيسي

LBCI
أخبار دولية
01:30

العفو الدولية تحصي 23 قتيلا جراء اضطرابات السنغال وتطالب بتحقيق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:39

البزري للـ LBCI: نأمل أن يرتفع عددنا وحتى الآن هناك نواب صيدا جزين وعدد من التغييريين والاعتدال واللقاء النيابي المستقل والمستقلين والخيارات ستكون اكثر وضوحاً بعد أيام والهدف ابعاد التموضعات

LBCI
اقتصاد
02:40

ارتفاع في اسعار المحروقات ...

LBCI
أخبار لبنان
10:09

لقاء مثمر بين بخاري وسفير الإتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار دولية
16:19

البيت الأبيض ينفي صحة تقارير بشأن إنشاء الصين قاعدة في كوبا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:54

ماذا حصل مع ليونيل ميسي؟

LBCI
أخبار دولية
13:51

بن فرحان: التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولًا

LBCI
أخبار دولية
13:46

في العاصمة السعودية... إجتماع وزاري لدول التحالف ضد داعش

LBCI
رياضة
13:43

إطلالة على إداريي منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات العائد الى المستوى الأول في آسيا

LBCI
أمن وقضاء
13:41

جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

توتال تجمع الشركات المساندة للحفر

LBCI
أخبار لبنان
13:09

خطوة قد تحمل متغيرات في أداء باريس على الساحة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
13:07

بين التحدّي والتحدّي.. اجتماعات واتصالات وتصعيد

LBCI
أخبار لبنان
12:58

"صيفيّة لبنان" ممتدّة للخريف.. والشوف نموذجًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:00

"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023

LBCI
أمن وقضاء
13:41

جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه

LBCI
اقتصاد
02:40

ارتفاع في اسعار المحروقات ...

LBCI
أخبار لبنان
09:32

بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟

LBCI
فنّ
05:04

بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!

LBCI
أخبار لبنان
12:12

"اللقاء الديمقراطي" يعلن تأييد ترشيح جهاد أزعور

LBCI
أمن وقضاء
14:58

اللواء ابراهيم عن الجدل في شأن منع فجر السعيد من الدخول إلى لبنان: المديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون

LBCI
أخبار لبنان
09:54

وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More