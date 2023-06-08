مصرع أربعة عسكريين إثر تحطم مروحية قبالة السواحل الشمالية لتونس

مصرع أربعة عسكريين إثر تحطم مروحية قبالة السواحل الشمالية لتونس

أعلنت الرئاسة التونسية الخميس مصرع أربعة عسكريين إثر تحطم مروحية قرب سواحل محافظ بنزرت، شمال البلاد.



وأكدت الرئاسة في بيان إثر لقاء الرئيس قيس سعيد ووزير الدفاع عماد مميش مساء الخميس أن "الحادث أدى إلى استشهاد 4 من رجال الجيش إثر سقوط المروحية".



وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في بيان أن المروحية سقطت في عرض البحر.



وجاء في بيان وزراة الدفاع أن "وحدات الغوص المختصة التابعة لجيش البحر تقوم حاليًا بعملية إنتشال الجثث، حيث تم إلى حد الآن إنتشال جثتين وأجزاء من الحطام".



وصباح الخميس، أعلنت الوزارة فقدان الإتصال بمروحية كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة "كاب سيراط" في محافظة بنزرت (شمال) مساء الأربعاء.

