الوكالة الذرية: مياه سد كاخوفكا لا تزال تستخدم لتبريد محطة زابوريجيا

الوكالة الذرية: مياه سد كاخوفكا لا تزال تستخدم لتبريد محطة زابوريجيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس أن محطة زابوريجيا النووية في شرق أوكرانيا والتي تحتلها القوات الروسية لا تزال تتلقى المياه من إحتياطي سد كاخوفكا بهدف تبريد الوقود.



وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنه تبين بعد الفحص أن عملية الضخ تتواصل رغم أن مستوى المياه تراجع إلى ما دون عتبة 12,7 مترًا.



وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المشغلة لسد كاخوفكا أن الخزان الذي تم إنشاؤه بواسطة السد في جنوب أوكرانيا لم يعد بإمكانه توفير المياه لتبريد مفاعلات محطة زابوريجيا النووية.