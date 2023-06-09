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الأرجنتين تنجز عملية كبيرة لإعادة جدولة دينها الداخلي

أخبار دولية
2023-06-09 | 01:18
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الأرجنتين تنجز عملية كبيرة لإعادة جدولة دينها الداخلي
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الأرجنتين تنجز عملية كبيرة لإعادة جدولة دينها الداخلي

أنهت الأرجنتين عملية كبيرة "تاريخية" حسب الحكومة، لإعادة جدولة الديون المحلية بعملة البلاد البيزو، بهدف "تخفيف" المالية العامة للبلاد على المدى القصير-المتوسط بسبب نقص العملة الأجنبية. 
 
وبدأت العملية الإثنين على أساس طوعي، للديون المستحقة بين حزيران وأيلول 2023 للانتقال إلى آجال الاستحقاق بين آب 2024 وكانون الثاني 2025. 
 
وقد حصلت على مساهمة بنسبة 78 بالمئة وسمحت بتأجيل استحقاقات بقيمة 7,4 مليارات بيزو (28,9 مليون دولار أميركي)، حسب أرقام وزارة الاقتصاد. 
 
ورحّب وزير الدولة للشؤون المالية إدواردو سيتي "بأكبر تبادل للدين العام في تاريخ الأرجنتين في السوق الداخلية (...) نظرا للأهمية الاقتصادية لتأثيرها على الحسابات العامة ، ولأنها تغطي أهم مهل النصف الثاني" من 2023. 
 
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن هذه العملية الثالثة هذا العام التي تهدف إلى "تأمين إمكانية أكبر للتنبؤ في السوق". 
 
وشهدت الأرجنتين، التي تعاني من نقص مزمن في العملة الأجنبية، تدهور وضعها هذا العام بسبب الجفاف الشديد وهو الأسوأ منذ نحو قرن، حسب السلطات، ما أدى إلى انخفاض حاد في عائدات التصدير لهذا البلد الذي يعد من الدول الكبرى المصدرة للمنتجات الزراعية. 

أخبار دولية

الأرجنتين

دين

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