الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوركينا فاسو تعرض ما يصل إلى 275 ألف يورو لاعتقال "إرهابيين مطلوبين"
أخبار دولية
2023-06-09 | 01:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
بوركينا فاسو تعرض ما يصل إلى 275 ألف يورو لاعتقال "إرهابيين مطلوبين"
بوركينا فاسو تعرض ما يصل إلى 275 ألف يورو لاعتقال "إرهابيين مطلوبين"
نشرت أجهزة الأمن في بوركينا فاسو التي تشهد أعمال عنف جهادية، الخميس لائحة تضم 20 "إرهابيا مطلوبين بشدة" وقدمت مكافآت لاعتقالهم أو "تحييدهم" تتراوح بين 150 و275 ألف يورو.
وهؤلاء الأفراد الذين نشرت وسائل الإعلام المحلية صورهم "مطلوبون بشدة للمشاركة أو التواطؤ في التخطيط لأعمال إرهابية أو تنفيذها".
وقالت الوزارة المكلفة الأمن في بيان أرفقته بصور هؤلاء "إذا قدمتم معلومات بما يتيح اعتقال أحد هؤلاء الأفراد أو تحييده، ستتلقون المبلغ المحدد على صورة الشخص المعني".
على رأس اللائحة سيديبي درامان الملقب حمزة وديالو موسى الملقب أبو غانيو والبالغان 45 و40 على التوالي. تعرض سلطات بوركينا فاسو حوالى 275 ألف يورو لاعتقال كل منهما.
"حمزة" قريب من الماليّ أمادو كوفا، أحد المسؤولين في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل.
وتضم اللائحة أيضا قادة كتائب (وحدة قتالية في الجماعات الجهادية) بينهم ديكو حمدون وبولي عمرو المعروف باسم أومي واللذان تعرض السلطات نحو 265 ألف يورو لاعتقال كل منهما.
آخر الأخبار
أخبار دولية
لاعتقال
"إرهابيين
مطلوبين"
التالي
النروج تبرم اتفاقا لبيع رومانيا 32 طائرة "اف-16" مستعملة
الأرجنتين تنجز عملية كبيرة لإعادة جدولة دينها الداخلي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-06-05
في "The Researcher"... ما أسباب وأنواع العنف الذي يتعرض له العاملون في أقسام الطوارئ في المستشفيات اللبنانية؟
اخبار البرامج
2023-06-05
في "The Researcher"... ما أسباب وأنواع العنف الذي يتعرض له العاملون في أقسام الطوارئ في المستشفيات اللبنانية؟
0
أخبار دولية
2023-06-05
أميركا وبريطانيا تساعدان سفينة تعرضت لـ"مضايقات" إيرانية
أخبار دولية
2023-06-05
أميركا وبريطانيا تساعدان سفينة تعرضت لـ"مضايقات" إيرانية
0
أخبار دولية
2023-05-30
تعرض موسكو ومنطقتها لهجوم بمسيرات تسبب بأضرار "طفيفة" من دون سقوط ضحايا
أخبار دولية
2023-05-30
تعرض موسكو ومنطقتها لهجوم بمسيرات تسبب بأضرار "طفيفة" من دون سقوط ضحايا
0
منوعات
2023-05-24
شاب يتعرض لهجوم عنيف من تمساح... "إنها ليست نهاية العالم"
منوعات
2023-05-24
شاب يتعرض لهجوم عنيف من تمساح... "إنها ليست نهاية العالم"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:55
الصين تعلن عن زيارة للرئيس الفلسطيني الأسبوع المقبل
أخبار دولية
03:55
الصين تعلن عن زيارة للرئيس الفلسطيني الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
02:15
للمرة الاولى في تركيا... امرأة تتولى حاكمية البنك المركزي التركي
أخبار دولية
02:15
للمرة الاولى في تركيا... امرأة تتولى حاكمية البنك المركزي التركي
0
أخبار دولية
01:37
ماكرون يزور ضحايا الهجوم بسكين في أنيسي
أخبار دولية
01:37
ماكرون يزور ضحايا الهجوم بسكين في أنيسي
0
أخبار دولية
01:30
العفو الدولية تحصي 23 قتيلا جراء اضطرابات السنغال وتطالب بتحقيق
أخبار دولية
01:30
العفو الدولية تحصي 23 قتيلا جراء اضطرابات السنغال وتطالب بتحقيق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:21
النروج تبرم اتفاقا لبيع رومانيا 32 طائرة "اف-16" مستعملة
أخبار دولية
01:21
النروج تبرم اتفاقا لبيع رومانيا 32 طائرة "اف-16" مستعملة
0
أخبار دولية
02:15
للمرة الاولى في تركيا... امرأة تتولى حاكمية البنك المركزي التركي
أخبار دولية
02:15
للمرة الاولى في تركيا... امرأة تتولى حاكمية البنك المركزي التركي
0
أخبار دولية
14:19
حلف شمال الأطلسي يحضّ على تسريع وتيرة تقديم المساعدات لأوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا
أخبار دولية
14:19
حلف شمال الأطلسي يحضّ على تسريع وتيرة تقديم المساعدات لأوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا
0
أخبار دولية
09:56
منفذ اعتداء فرنسا لم يتحرّك "بدافع إرهابي"
أخبار دولية
09:56
منفذ اعتداء فرنسا لم يتحرّك "بدافع إرهابي"
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:54
ماذا حصل مع ليونيل ميسي؟
رياضة
13:54
ماذا حصل مع ليونيل ميسي؟
0
أخبار دولية
13:51
بن فرحان: التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولًا
أخبار دولية
13:51
بن فرحان: التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولًا
0
أخبار دولية
13:46
في العاصمة السعودية... إجتماع وزاري لدول التحالف ضد داعش
أخبار دولية
13:46
في العاصمة السعودية... إجتماع وزاري لدول التحالف ضد داعش
0
رياضة
13:43
إطلالة على إداريي منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات العائد الى المستوى الأول في آسيا
رياضة
13:43
إطلالة على إداريي منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات العائد الى المستوى الأول في آسيا
0
أمن وقضاء
13:41
جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
أمن وقضاء
13:41
جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
توتال تجمع الشركات المساندة للحفر
تقارير نشرة الاخبار
13:25
توتال تجمع الشركات المساندة للحفر
0
أخبار لبنان
13:09
خطوة قد تحمل متغيرات في أداء باريس على الساحة اللبنانية
أخبار لبنان
13:09
خطوة قد تحمل متغيرات في أداء باريس على الساحة اللبنانية
0
أخبار لبنان
13:07
بين التحدّي والتحدّي.. اجتماعات واتصالات وتصعيد
أخبار لبنان
13:07
بين التحدّي والتحدّي.. اجتماعات واتصالات وتصعيد
0
أخبار لبنان
12:58
"صيفيّة لبنان" ممتدّة للخريف.. والشوف نموذجًا
أخبار لبنان
12:58
"صيفيّة لبنان" ممتدّة للخريف.. والشوف نموذجًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:00
"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023
اقتصاد
07:00
"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023
2
أمن وقضاء
13:41
جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
أمن وقضاء
13:41
جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
3
اقتصاد
02:40
ارتفاع في اسعار المحروقات ...
اقتصاد
02:40
ارتفاع في اسعار المحروقات ...
4
أخبار لبنان
09:32
بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
09:32
بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟
5
فنّ
05:04
بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!
فنّ
05:04
بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!
6
أخبار لبنان
12:12
"اللقاء الديمقراطي" يعلن تأييد ترشيح جهاد أزعور
أخبار لبنان
12:12
"اللقاء الديمقراطي" يعلن تأييد ترشيح جهاد أزعور
7
أمن وقضاء
14:58
اللواء ابراهيم عن الجدل في شأن منع فجر السعيد من الدخول إلى لبنان: المديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون
أمن وقضاء
14:58
اللواء ابراهيم عن الجدل في شأن منع فجر السعيد من الدخول إلى لبنان: المديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون
8
أخبار لبنان
09:54
وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
09:54
وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More