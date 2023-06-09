بوركينا فاسو تعرض ما يصل إلى 275 ألف يورو لاعتقال "إرهابيين مطلوبين"

بوركينا فاسو تعرض ما يصل إلى 275 ألف يورو لاعتقال "إرهابيين مطلوبين"



نشرت أجهزة الأمن في بوركينا فاسو التي تشهد أعمال عنف جهادية، الخميس لائحة تضم 20 "إرهابيا مطلوبين بشدة" وقدمت مكافآت لاعتقالهم أو "تحييدهم" تتراوح بين 150 و275 ألف يورو.



وهؤلاء الأفراد الذين نشرت وسائل الإعلام المحلية صورهم "مطلوبون بشدة للمشاركة أو التواطؤ في التخطيط لأعمال إرهابية أو تنفيذها".



وقالت الوزارة المكلفة الأمن في بيان أرفقته بصور هؤلاء "إذا قدمتم معلومات بما يتيح اعتقال أحد هؤلاء الأفراد أو تحييده، ستتلقون المبلغ المحدد على صورة الشخص المعني".



على رأس اللائحة سيديبي درامان الملقب حمزة وديالو موسى الملقب أبو غانيو والبالغان 45 و40 على التوالي. تعرض سلطات بوركينا فاسو حوالى 275 ألف يورو لاعتقال كل منهما.



"حمزة" قريب من الماليّ أمادو كوفا، أحد المسؤولين في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل.



وتضم اللائحة أيضا قادة كتائب (وحدة قتالية في الجماعات الجهادية) بينهم ديكو حمدون وبولي عمرو المعروف باسم أومي واللذان تعرض السلطات نحو 265 ألف يورو لاعتقال كل منهما.