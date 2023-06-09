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السودان يعلن المبعوث الأممي بيرتيس شخصا "غير مرغوب فيه"
أخبار دولية
2023-06-09 | 01:22
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السودان يعلن المبعوث الأممي بيرتيس شخصا "غير مرغوب فيه"
السودان يعلن المبعوث الأممي بيرتيس شخصا "غير مرغوب فيه"
أعلنت الحكومة السودانية أن المبعوث الأممي الألماني فولكر بيرتيس شخص غير مرغوب فيه حسبما ذكرت وزارة الخارجية الخميس.
وقالت الوزارة في بيان "أخطرت حكومة جمهورية السودان الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان فولكر بيرتيس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، شخصا غير مرغوب فيه، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم".
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق على تويتر أن بيرتيس كان الخميس في أديس أبابا بإثيوبيا لإجراء سلسلة محادثات دبلوماسية. وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد اتّهم بيرتيس بالمساهمة بسلوكه "المنحاز" وأسلوبه "المضلل" في اندلاع النزاع الدامي بالسودان في منتصف نيسان.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "صُدم" برسالة من البرهان طلب فيها "ترشيح بديل" لبيرتيس واتهمه بارتكاب "تزوير وتضليل" أثناء قيادته عملية سياسية تحولت حربا مدمرة.
وفي 15 نيسان، اليوم الذي بدأ فيه القتال بالخرطوم، كان مفترضا أن يلتقي البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لإجراء مفاوضات بتسهيل من الأمم المتحدة. وكان الهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ 2021، عندما استولى البرهان ودقلو معا على السلطة في انقلاب على شركاء الحكم المدنيين.
مع تفاقم الخلاف بينهما، ناشد المجتمع الدولي الجنرالين المتعنّتين التوصل إلى اتفاق بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش. وكان بيرتيس عبّر مرارا عن "تفاؤله" بالوصول الى اتفاق وقال إنه "فوجئ" بالحرب التي اندلعت في البلاد. لكن البرهان قال إن المبعوث الدولي الخاص مارس في تقاريره "تضليلا وتدليسا بزعم الإجماع على الاتفاق الإطاري". وأضاف أنه "أصرّ على فرضه (الاتفاق) بوسائل وأساليب غير أمينة رغم ما اعترى هذا الاتفاق من ضعف وثغرات"، فأفضى ذلك الى "ما حدث من تمرّد ومواجهات عسكرية".
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه "صُدم برسالة" البرهان، مضيفا أنه "فخور بالعمل الذي أدّاه بيرتيس ويؤكد ثقته الكاملة بممثله الخاص"، وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وكان مجلس الأمن الدولي مدد لستة أشهر المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان. وأعرب غوتيريش مجددا وكذلك عدد من أعضاء المجلس عن دعمهم المبعوث الأممي.
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