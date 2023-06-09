النروج تبرم اتفاقا لبيع رومانيا 32 طائرة "اف-16" مستعملة

أنجزت النروج أنجزت عملية بيع رومانيا 32 طائرة مقاتلة من طراز "اف-16"، بعد ضوء أخضر من السلطات الأميركية والنروجية.



وكان أُعلن في تشرين الثاني الماضي عن عملية البيع هذه التي تبلغ قيمتها 388 مليون يورو (418 مليون دولار)



واشار وزير الدفاع النروجي بيورن اريلد غرام في بيان إلى أن عملية "البيع هذه ستسمح بتحديث وتعزيز الدفاع عن دولة حليفة مجاورة لأوكرانيا".



وستُحدّث رومانيا بحصولها على الطائرات ال32 و17 أخرى اشترتها من البرتغال، قوتها الجوية بعد تخليها في أيار عن طائراتها "ميغ-21 لانسر" القديمة الموروثة من الحقبة السوفياتية.



وقبل تسليمها إلى بوخارست، ستخضع الطائرات النروجية لعمليات صيانة لدى مجموعة خدمات صيانة الطيران "كونغسبرغ".



وتحدث النروج أسطولها الخاص بمقاتلات "اف-35" الأحدث من المجموعة الأميركية "لوكهيد مارتن". وتخطط أوسلو لشراء 52 منها.



وتوقفت النروج عن استخدام طائرات نروجية من طراز "اف-16" من إنتاج "أميريكان جنرال دايناميكس" مطلع 2022.



ومن أصل 57 طائرة يمكن أن تقدمها النروج، بيعت 12 إلى المجموعة الأميركية الخاصة "دراكن انترناشيونال" لكن لم يتم تسليمها.