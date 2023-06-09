أوكرانيا وحلفاؤها يدينون في الأمم المتحدة "هجمات" تستهدف عمليات الإجلاء في خيرسون

دانت أوكرانيا وحلفاؤها، بمن فيهم الولايات المتحدة وفرنسا واليابان "الهجمات" التي تستهدف عمليات الإغاثة في خيرسون، داعية روسيا إلى السماح بوصول المساعدات "بلا عوائق" بعد تدمير سد كاخوفكا.



ودان السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا للصحافة، محاطا بنظراء له ممثلين لبلدان أعضاء في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان ومالطا وألبانيا)، "بشدة قصف مناطق الإخلاء، داعيا السلطات الروسية إلى وقف هجمات كهذه، والسماح لفرق الإخلاء بمساعدة السكان المتضررين، بلا عوائق".



ودعا أيضا الاتحاد الروسي إلى السماح بوصول كامل وآمن وبلا عوائق إلى المناطق المتضررة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر الخاضع لسيطرة جيشه، حتى تتسنى للجهات الإنسانية الفاعلة، ولا سيما الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساعدة السكان.