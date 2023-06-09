للمرة الاولى في تركيا... امرأة تتولى حاكمية البنك المركزي التركي

عيّن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حفيظة غاي إركان، التي كانت تعمل لدى مؤسسات مالية أميركية، حاكمة للمصرف المركزي بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي.



وستكون إركان التي عملت في السابق لدى فيرست ريبابليك بنك وغولدمان ساكس، أول امرأة تتولى حاكمية البنك المركزي التركي.

