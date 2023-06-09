ماكرون يزور ضحايا الهجوم بسكين في أنيسي

ماكرون يزور ضحايا الهجوم بسكين في أنيسي



سيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة ضحايا هجوم بسكين في منطقة الألب الفرنسية، حسبما أعلن الرئاسة.



وقالت الرئاسة إنه "عقب هجوم أمس (الخميس) سيزور رئيس الجمهورية وعقيلته الضحايا وعائلاتهم وكل من ساهم في مساعدتهم ودعمهم في أنيسي".

