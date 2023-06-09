الصين تعلن عن زيارة للرئيس الفلسطيني الأسبوع المقبل

يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة دولة للصين الأسبوع القادم، حسبما ذكرت بكين الجمعة، بعد إعلانها استعدادها لتسهيل محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.



وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ أنه بدعوة من الرئيس شي جينبينغ، سيقوم رئيس دولة فلسطين محمود عباس بزيارة دولة من 13 حزيران إلى 16 منه.