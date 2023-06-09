إصابة مبنى سكني بطائرة مسيّرة في مدينة فورونيج في جنوب روسيا

سقطت طائرة مسيرة على مبنى سكني في مدينة فورونيج بجنوب روسيا، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، حسبما أعلن حاكم المنطقة وسط تزايد الهجمات الاوكرانية على الجانب الروسي.



وقال الحاكم ألكسندر غوسيف على تلغرام إن مسيرة سقطت على شارع بيلينسكي في فورونيج، مضيفا أن "شخصين أصيبا بجروح" في الهجوم الذي وقع على مسافة 200 كلم عن الحدود الأوكرانية.