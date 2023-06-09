خمسة قتلى و13 مفقودا في الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا

خمسة قتلى و13 مفقودا في الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا





قُتل خمسة أشخاص على الأقل وفُقد 13 آخرون في الفيضانانت الناجمة عن تدمير سدّ كاخوفكا في جنوب أوكرانيا، حسبما أفاد وزير الداخلية الأوكراني



وقال عبر تلغرام إنّ الفيضانات غمرت 48 بلدة، بما في ذلك 14 بلدة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال الروسي، وتمّ إجلاء 2412 شخصاً على الجانب الأوكراني.

