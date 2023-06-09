بيان سعودي أميركي: اتفاق وقف إطلاق نار جديد في السودان لمدة 24 ساعة

توصل طرفا النزاع في السودان إلى وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة اعتبارًا من صباح السبت، وفق ما أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك الجمعة.





وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية، "تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمركية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم 10 حزيران 2023 بتوقيت الخرطوم".