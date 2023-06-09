رصد دخان في النروج ناجم عن حرائق الغابات في كندا

رُصد الدخان الناجم عن حرائق الغابات المشتعلة في كندا على بعد آلاف الكيلومترات في النروج هذا الأسبوع، وفق ما أفاد معهد أبحاث البيئة والمناخ التابع للدولة الاسكندنافية الجمعة.





وقال الباحث نيكولاوس إيفانغليو لفرانس برس إنه تم رصد تركز "ضعيف جدا" لجزيئات الدخان منذ الاثنين، خصوصا في مرصد بركينيس في جنوب النروج.





وتفاوتت القياسات بناء على شدة الحرائق واتجاه الرياح وهطول الأمطار.