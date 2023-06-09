ثمانية قتلى جراء الفيضانات في مناطق أوكرانية تحتلها روسيا

لقي ثمانية أشخاص حتفهم في الفيضانات في الجزء الذي تحتلّه روسيا من منطقة خيرسون، بينما سيستمر ارتفاع منسوب المياه عشرة أيام أخرى، حسبما أعلن الاحتلال الروسي الجمعة.





وقال رئيس الجزء المحتل في منطقة خيرسون فلاديمير سالدو "إجمالاً، غمرت المياه 22273 منزلا في 17 بلدة. ووفقاً للتوقّعات، يمكن أن يستمر ارتفاع منسوب المياه 10 أيام أخرى"، موضحاً أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات "ارتفعت إلى ثمانية".