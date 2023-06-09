المعارك الرئيسية تجري في الشرق والروس في وضع دفاعي في الجنوب

أعلنت أوكرانيا الجمعة أن القتال ما زال يتركز في شرق البلاد حيث أحيت اشتباكات في الجنوب تكهنات بشأن بدء هجوم مضاد كبير تعد له كييف منذ أشهر.





وقالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار عبر تلغرام "الوضع لا يزال متوترا على طول خط الجبهة بأكمله ومركز القتال يقع في الشرق". وأضافت أن "العدو يواصل تركيز جهوده في اتجاه ليمان وباخموت وأفدييفكا ومانرينكا" وهي بلدات تشهد معارك منذ أشهر.