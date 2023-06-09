إدانة نائب سابق لحاكم المصرف المركزي الصيني بالفساد

أعلنت الصين الجمعة أن النائب السابق لحاكم مصرفها المركزي أدين بالفساد، ليصبح آخر مسؤول رفيع يواجه عقوبة في إطار حملة الرئيس شي جينبينغ الأمنية ضد الكسب غير المشروع والمستمرة منذ سنوات.





فُتح تحقيق بشأن فان يفي في تشرين الثاني لارتكابه "انتهاكات مفترضة للانضباط والقانون"، وهو مرادف لشبهة الفساد.





وفي بيان الجمعة، أعلنت الهيئة الداخلية المعنية بمكافحة الفساد في الحزب الشيوعي أن فان "انتهك بشدة مهامه المهنية" ويشتبه بأنه تلقى رشى.





وذكرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بأن فان أُقيل من منصبه في في القطاع العام وتمّت مصادرة دخله غير القانوني وإحالته إلى ملاحقة قضائية جنائية "بما يتوافق مع القانون".