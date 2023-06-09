المجر تعتبر اتفاق دول الاتحاد الأوروبي حول الهجرة "غير مقبول"

أكد رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الجمعة أن الاتفاق الذي توصل إليه وزراء الداخلية الأوروبيون الخميس بشأن إصلاح سياسة الهجرة بعد مفاوضات صعبة، "غير مقبول".





وكتب المتحدث باسم الحكومة زولتان كوفاكس في رسالة نشرت على تويتر "بروكسل تستغل سلطتها". واضاف أن الأوروبيين "يريدون +نقل+ المهاجرين إلى المجر بالقوة. هذا غير مقبول".





وبعد يوم طويل من المفاوضات الشاقة، توصّل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى اتفاق حول نصّين رئيسيين في إصلاح نظام الهجرة.



